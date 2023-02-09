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ABD'den flaş karar: George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 09:14
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini duyurdu.
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ABD uçak gemisi Türkiye’ye geliyor
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