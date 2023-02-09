09 Şubat 2023, Perşembe
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ABD'den flaş karar: George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye geliyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini duyurdu.