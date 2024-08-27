27 Ağustos 2024, Salı
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ABD'den flaş ateşkes açıklaması! Müzakerelerde son durum ne?
Uzun yıllardır işgalcilerin Gazze'de düzenlediği soykırım saldırı Ekim ayında daha da şiddetlendi. Terör ordusu 11 aydır 40 bini aşkın masumu katletti. Gazze'de katliamlara yönelik ateşkes müzakereleri de sürüyor. Katliam destekçisi Beyaz Saray'dan ateşkesin son durumuna ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada Hizbullah ve İsrail arasında yaşananların da ateşkesi etkileyip etkilemediği de ele alındı. İşte detaylar...