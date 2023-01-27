ABD’den F-16 satışına NATO şartı sinyali: NATO süreci satışı kolaylaştırır

ABD'den yeni bir F-16 açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsterşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı takdirde, kongrenin de F-16 satışına daha sıcak bakacağını söyledi. Nuland, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ne zaman kalkacağına ilişkin de konuştu.

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