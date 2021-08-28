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ABD'den DEAŞ'a misilleme! Pentagon: Kabil saldırısını planlayan terörist öldürüldü

A Haber
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Giriş: 28.08.2021 09:29
Güncelleme:28.08.2021 09:29
Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarına düzenlenen kanlı saldırının yankıları sürerken, ABD'den katliamı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a misilleme geldi. ABD ordusu, DEAŞ mevzilerine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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