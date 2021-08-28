28 Ağustos 2021, Cumartesi
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ABD'den DEAŞ'a misilleme! Pentagon: Kabil saldırısını planlayan terörist öldürüldü
Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarına düzenlenen kanlı saldırının yankıları sürerken, ABD'den katliamı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a misilleme geldi. ABD ordusu, DEAŞ mevzilerine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.