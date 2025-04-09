ABD’den Çin’e yüzde 104 vergi! Ek vergilere piyasalar ne tepki verecek?

ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergileri konusunda geri adım atmamaya kararlı. Çin'e yarına kadar süre verdi ve eğer Çin yüzde 34'lük ek vergiden vazgeçmezse yüzde elli yeni vergi getirileceğini açıkladı. Çin ise ABD'ye meydan okudu ve "Sonuna kadar savaşmaya hazırız" dedi. Avrupa Birliği'nden gelen "Müzakerelere hazırız" çıkışına da yanıt veren Trump, "Avrupa Birliği ABD'ye zarar vermek için kuruldu" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Zeyrek ve İrfan Sapmaz Çin ve ABD’den aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN