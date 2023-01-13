13 Ocak 2023, Cuma
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ABD’den Çin’e nükleer tehdit! Asya Pasifik’te küresel güç mücadelesi
ABD ile Rusya arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. ABD yönetimi, bir kez daha Çin'e karşı Japonya'ya desteğini duyurdu. Japonya'yı nükleer silahlarla koruyacaklarını bildirdi. Washington ile Pekin arasında savaş senaryoları hazırlanırken Çin ise bir kez daha Japonya'nın kara sularını ihlal etti.