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ABD’den Çin’e nükleer tehdit! Asya Pasifik’te küresel güç mücadelesi

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Giriş: 13.01.2023 14:43
ABD ile Rusya arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. ABD yönetimi, bir kez daha Çin'e karşı Japonya'ya desteğini duyurdu. Japonya'yı nükleer  silahlarla koruyacaklarını bildirdi. Washington ile Pekin arasında savaş senaryoları hazırlanırken Çin ise bir kez daha Japonya'nın kara sularını ihlal etti.
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