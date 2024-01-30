ABD’den canlı! Bu gece İran vurulacak mı?

ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden, Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Biden, "Ürdün'deki saldırıya nasıl yanıt verileceğine karar verdim" açıklamasında bulundu. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru konuyla ilgili detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN