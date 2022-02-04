ABD’den Avrupa’ya 2 bin yeni asker

Ukrayna Rusya krizinde NATO ve ABD’den yeni adımlar geldi. ABD 2 bin askeri daha Avrupa’nın doğusuna gönderme kararı aldı. NATO da Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.