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ABD'den Avrupa'ya 2 bin yeni asker

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2022 16:51
Ukrayna Rusya krizinde NATO ve ABD’den yeni adımlar geldi. ABD 2 bin askeri daha Avrupa’nın doğusuna gönderme kararı aldı. NATO da Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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