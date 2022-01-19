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ABD'den açıklama: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!

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Giriş: 19.01.2022 10:04
Güncelleme:19.01.2022 10:04
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.
Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!
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