19 Ocak 2022, Çarşamba
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ABD'den açıklama: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.