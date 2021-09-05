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ABD'deki uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri korku saldı

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Giriş: 05.09.2021 13:05
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri gündem oldu.Söz konusu görüntülerde insanların uyuşturucu etkisiyle adeta yürüyen bir ölüye dönüştüğü gözlendi. İnsanların bu korkunç görüntüleri ve sokakların içler acısı hali ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu.
ABD’deki uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri korku saldı
ABD'deki uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri korku saldı
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