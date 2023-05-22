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ABD'deki Türk evine saldırı anı kamerada!

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Giriş: 22.05.2023 18:50
Son dakika haberine göre Türkiye'nin New York Bankonsolosluğu’nun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı. İşte New York'taki Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türkevi binasına yönelik saldırı anına ilişkin yeni görüntüler...
ABD’deki Türk evine saldırı anı kamerada!
ABD'deki Türk evine saldırı anı kamerada!
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