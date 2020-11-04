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ABD'deki seçim sonuçları Rusya'da nasıl yankılandı? | A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

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Giriş: 04.11.2020 15:12
Güncelleme:04.11.2020 17:52
ABD'de seçim yarışı sürüyor. Joe Biden ve mevcut Başkan Donald Trump'ın yarıştığı seçim sonuçlarına göre yarış kıyasıya sürüyor son duruma göre az bir farkla Joe Biden, Trump'ın önünde görünüyor. Peki bu ilk sonuçlar Rusya'da nasıl yankılandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiye canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

ABD'de seçim yarışı sürüyor. Joe Biden ve mevcut Başkan Donald Trump'ın yarıştığı seçim sonuçlarına göre yarış kıyasıya sürüyor son duruma göre az bir farkla Joe Biden, Trump'ın önünde görünüyor. Peki bu ilk sonuçlar Rusya'da nasıl yankılandı. A Haber muhabiri Agşin Kişiye canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

Kişiyev, Dışişleri Bakanı Lavrov, sonuç ne olursa olsun Rusya, ABD halkının kararına saygılı olacaktır olumlu karşılayacaktır

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