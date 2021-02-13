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ABD'deki Kongre baskınında savcıların bile gözden kaçırdığı o detay kamerada! Nükleer kodlar ele geçiriliyordu

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Giriş: 13.02.2021 18:26
Güncelleme:13.02.2021 18:42
ABD'de 6 Ocak tarihinde yaşanan Kongre baskınının yankıları dünya genelinde hala sürüyor. Bir yandan eski ABD Başkanı Trump'ın baskındaki rolü tartışılırken bir yandan da baskına ait yeni görüntüler ülkede ve dünyada gündem olmaya devam ediyor. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde o gece yaşanan olayın savcıların bile gözünden kaçtığı ortaya çıktı.İşte o anlar...
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