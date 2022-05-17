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ABD'deki ırkçı saldırı davasında flaş gelişme!

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Giriş: 17.05.2022 09:40
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron'ın, saldırıyı düzenlediği süpermarketten "daha fazla siyahi öldürmek için" ayrılmaya çalıştığı ileri sürüldü.
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