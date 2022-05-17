17 Mayıs 2022, Salı
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ABD'deki ırkçı saldırı davasında flaş gelişme!
New York'un Buffalo kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron'ın, saldırıyı düzenlediği süpermarketten "daha fazla siyahi öldürmek için" ayrılmaya çalıştığı ileri sürüldü.