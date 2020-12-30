ABD'de yüzlerce metrelik gıda kuyruğu! Yiyecek kolileri için saatlerce beklediler

20 milyon vaka ve 350 bin can kaybına yaklaşılan ABD ekonomisi zor durumda. Ekonomik olarak zor günler geçiren halka bir kez daha yiyecek yardımı yapıldı. Oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Artan işsiz ve evsiz sayısı, giderek kötüye giden ekonomik şartlar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle olan sınavında büyük zarar gördü.

O ülkelerden biri de ABD. Ülkede işsiz kalan vatandaşlara yardım fonundan bir kez daha yiyecek kolileri dağıtıldı. California eyaletinde kayda geçen görüntülerde, yüzlerce aracın kolilere ulaşabilmek için sıraya girdiği görüldü.

Los Angeles yiyecek bankası, 3 saat içinde 2 bin aileye yetecek kadar kolinin dağıtıldığını açıkladı.

Pandeminin başından bu yana artan işsizlik nedeniyle, yemek üretim kapasitesi yüzde 145 artırıldı, 120 milyon kişiye yiyecek dağıtıldı.