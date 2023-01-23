ABD’de yumurta krizi! 60 milyon tavuk itlaf edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrarlayan kuş gribi salgını nedeniyle şu ana kadar 47 eyalette 60 milyona yakın tavuk itlaf edildi. Ülkede yumurta üretimindeki azalma ve yüksek enflasyon nedeniyle yumurta fiyatlarında ciddi artışlar var.

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