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ABD’de yine polis cinayeti! 36 yaşındaki kadını böyle öldürdüler

ABD’de yine polis cinayeti! 36 yaşındaki kadını böyle öldürdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 09:09
Amerika Birleşik Devletleri'nde yine polis şiddeti yaşandı. Evine polis çağıran siyahi kadın, iddiaya göre polisin yanlış anlaması üzerinde vurularak öldürüldü.
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