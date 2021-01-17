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ABD'de yer yerinden oynayacak! Donald Trump yeni parti kuruyor: Mustafa Tanyeri partinin yeni adını ve amblemini canlı yayında açıkladı

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Giriş: 17.01.2021 23:50
Güncelleme:17.01.2021 23:51
A Haber ekranlarına konuk olan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD'de yaşanan 6 Ocak Kongre baskını ve 20 Ocak tarihindeki yemin töreni hakkında değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'a giden yolların 24 Ocak tarihine kadar tel örgülerle kapatıldığını söyleyen Tanyeri, yemin töreninin iptal edilme ihtimalinin ülke genelinde konuşulduğunu belirtti. Trump'ın bundan sonraki hamlelerine de değinen Tanyeri flaş bir iddiada bulundu. Trump'ın yeni bir parti kuracağını söyleyen Tanyeri, partinin ismini ve amblemini de canlı yayında söyledi.
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