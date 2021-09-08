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ABD'de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı

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Giriş: 08.09.2021 09:32
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilen son varyantı Mu’nun sebep olduğu vakalar, ABD’nin 49 eyaletine yayıldı. 30 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü, Mu varyantının, diğer Kovid-19 varyantlarının hepsinden daha bulaşıcı olma özelliğinden dolayı takibe alınması gerektiğini açıklamıştı.
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ABD'de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
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