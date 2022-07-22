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ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar

İHA
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Giriş: 22.07.2022 16:13
ABD'de trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi. Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi. O anlar böyle görüntülendi.
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