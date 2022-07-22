ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar

ABD'de trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi. Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi. O anlar böyle görüntülendi.