19 Temmuz 2022, Salı
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ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti
ABD’de 2 yıl önce evinde öldüresiye dövülüp ardından komaya giren kadın, bir hafta önce komadan çıktı.Uyanır uyanmaz da kendisine saldıranının adını verdi. O isim bakın kim çıktı?