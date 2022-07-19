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ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti

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Giriş: 19.07.2022 14:52
ABD’de 2 yıl önce evinde öldüresiye dövülüp ardından komaya giren kadın, bir hafta önce komadan çıktı.Uyanır uyanmaz da kendisine saldıranının adını verdi. O isim bakın kim çıktı?
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