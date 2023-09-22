22 Eylül 2023, Cuma
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ABD'de Türkiye düşmanı Senatör Menendez'e 400 bin dolarlık külçe altın rüşveti suçlaması
ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, Ermeni kökenli eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlanıyor. Menendez, Türkiye düşmanlığı ile bilinmekteydi. Menendez, rüşvet suçundan yargılandığı davada 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...