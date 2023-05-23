23 Mayıs 2023, Salı
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ABD'de Türk kadına korkunç saldırı! Tren istasyonunda vahşet | Polis o caninin peşinde
ABD’nin New York kentinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Emine Özsoy isimli kadını tren raylarına attı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı. Polis, o caniyi yakalamak için harekete geçti. İşte korkunç olayın ayrıntıları...