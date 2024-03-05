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ABD’de ‘Süper Salı’ seçimleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 19:23
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi bugün milyonlarca seçmen ön seçimler için sandıkta. Cumhuriyetçi Parti’de 15, Demokrat Parti'de ise 16 eyalette ön seçim yapılıyor. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı.
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ABD’de ‘Süper Salı’ seçimleri!
ABD’de ‘Süper Salı’ seçimleri!
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