ABD'de silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'deki silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Texas eyaletinde bir AVM'de yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre; 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan da etkisiz hale getirildi.

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