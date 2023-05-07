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ABD'de silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 07.05.2023 09:17
ABD'deki silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Texas eyaletinde bir AVM'de yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre; 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan da etkisiz hale getirildi.
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