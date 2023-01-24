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ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü

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Giriş: 24.01.2023 08:30
Her 100 kişiye 120'den fazla silahın düştüğü ABD, yeni bir silahlı saldırı ile sarsıldı. 67 yaşındaki Çin asıllı saldırgan, iki ayrı noktada 7 kişiyi öldürdü.
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