ABD’de silahlı saldırı: 7 ölü

Her 100 kişiye 120'den fazla silahın düştüğü ABD, yeni bir silahlı saldırı ile sarsıldı. 67 yaşındaki Çin asıllı saldırgan, iki ayrı noktada 7 kişiyi öldürdü.

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