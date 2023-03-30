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ABD'de silahlar 3 ayda 10 bin can aldı

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Giriş: 30.03.2023 08:28
Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde artan silahlı saldırılara ilişkin çarpıcı bir rapor yayımlandı. Raporda ateşli silahların kullanıldığı vakalarda son 3 ayda can kaybının 10 bini geçtiği açıklandı.
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3 ayda 10 bin can aldı
3 ayda 10 bin can aldı
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