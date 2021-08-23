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ABD'de sel felaketi: Can kayıpları artıyor

İHA
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Giriş: 23.08.2021 11:19
ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, kayıp olan 45 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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