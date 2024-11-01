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ABD’de seçime günler kala kadın hakları tartışması!

ABD’de seçime günler kala kadın hakları tartışması!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 10:21
ABD 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek. Düzenlenen mitinglerde ise her gün yeni bir tartışma konusu ortaya çıkıyor. Bu kez eski başkan Trump'ın "kadınlarımızı koruyacağım" sözleri gündem oldu. Harris "Saldırganca" dese de Trump "bu benim görevim" diyor.
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