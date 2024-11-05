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ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede

ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 19:33
ABD’de bugün yapılan başkanlık seçimleri için 50 eyaletten bazılarında seçim komisyonları, 2020 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Anadolu Ajansı ABD haberler müdür Can Hasasu alınan tedbirlere dair, “Kuşkusuz 6 Ocak Kongre Baskınları ABD siyasi tarihinde kocaman bir kara leke olarak duruyor ve ABD’liler de bir korku oluşturuyor. Seçimin tabanında bir 6 Ocak göndermesi bulunmakta.” ifadelerini kullandı.
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