ABD’de Santa Maria Adliyesi’nde patlama!

ABD’nin California eyaletindeki Santa Maria Adliyesi'nde patlama gerçekleşti. Yapılan açıklamada, ekiplerin olaya müdahale ettiği aktarılarak, “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” denildi. Görgü tanıklarının bir kişinin adliyeye girdikten sonra sırt çantasını fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı ve patlamada, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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