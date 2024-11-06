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ABD’de salıncak eyaletlerde Trump ipi göğüsledi

ABD’de salıncak eyaletlerde Trump ipi göğüsledi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 09:00
ABD’de sandıkların kapanması ve oyların sayılmasıyla başlamasıyla heyecan doruk noktasına ulaştı. Tüm dünyanın takip ettiği seçimlerde salıncak eyaletlerde Trump yarışı önde götürdü ve 7 salıncak eyaleti kazandı. Trump saatler 09.00’a gelirken 248 delegeye ulaştı. İşte tüm detaylar…
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