06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama

ABD'de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 15:46
Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin arama yapmak için gittiği bir evde patlama oldu. Ev alev topuna döndü. Yanan evin Beyaz Saray'a 15 dakika mesafede olduğu belirtildi.
Almanya’dan skandal Vatandaşlık karar!
Almanya'dan skandal "Vatandaşlık" karar!
ABD’de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama
ABD'de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama
ABD’de kefiye satışında rekor
ABD’de kefiye satışında rekor
Rusya lideri Putin BAE’de
Rusya lideri Putin BAE’de
13 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
13 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
Biden Çin’den para mı aldı?
Biden Çin’den para mı aldı?
Telsiz, meşale, mum! İngiltere’de ne oluyor?
Telsiz, meşale, mum! İngiltere'de ne oluyor?
İsrail bombaları çocukları vuruyor! 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
İsrail bombaları çocukları vuruyor! 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Kassam Tugayları katillerin inine böyle girdi!
Kassam Tugayları katillerin inine böyle girdi!
Siyonizm belasından nasıl kurtuldu?
Siyonizm belasından nasıl kurtuldu?
Katil İsrail askerleri engelli bir Filistinliyi vurdu
Katil İsrail askerleri engelli bir Filistinliyi vurdu
Gazze’ye 50 ton bomba atıldı
Gazze'ye 50 ton bomba atıldı
Daha Fazla Video Göster