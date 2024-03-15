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ABD’de polis tatbikatında patlama: 16 yaralı! Eğitim tesisi kana bulandı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 15.03.2024 12:59
Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca polisin katıldığı tatbikatta faciadan dönüldü. Federal Soruşturma Bürosu FBI'a ait eğitim tesisindeki tatbikatta kullanılan bir cihaz infilak etti. Patlamada 16 polis memuru yaralandı.
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