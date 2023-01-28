28 Ocak 2023, Cumartesi
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ABD’de polis şiddeti bitmiyor! O görüntüler sonrası sokaklar karıştı | Canice öldürdüler
ABD’de 7 Ocak günü kan donduran bir vahşet meydana geldi. Polis tarafından feci şekilde dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols’ın olay anından görüntüleri dün ortaya çıktı. Nichols’ın acı içinde annesine seslendiği anlar polisin vücut kamerasına yansırken Başkan Joe Biden görüntüleri izlerken öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu açıkladı.