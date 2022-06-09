ABD’de polis şiddeti bitmiyor! Kadını sokak ortasında darp ettiler

ABD'nin ırkçı ve şiddet yanlısı polisleri bu kez bir kadını hedef aldı. Los Angeles'ta yapılan Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polis sert müdahalede bulundu. Kadını önce yere düşüren memurlar, ardından uzun süre şiddet uyguladı.