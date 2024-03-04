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ABD’de PKK/YPG'ye üst düzey ziyaret! ABD’li komutan Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü ile ne görüştü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 15:27
DEAŞ ile mücadele bahanesiyle teröristleri silahlandıran ABD, yine üst düzey komutanlarını bölgeye gönderdi. CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, terör örgütünün üstlerini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin ABD'den de yazılı bir açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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