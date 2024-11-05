05 Kasım 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD’de oy verme işlemi başladı! Piyasaya etkisi ne olur?
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanın belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Peki ABD seçimleri küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Ekonomist Doç. Dr. Gökhan Işıl A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.