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ABD’de oy verme işlemi başladı! Piyasaya etkisi ne olur?

ABD’de oy verme işlemi başladı! Piyasaya etkisi ne olur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 14:33
Güncelleme:05.11.2024 14:44
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanın belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Peki ABD seçimleri küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Ekonomist Doç. Dr. Gökhan Işıl A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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