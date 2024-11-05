ABD’de oy verme işlemi başladı! Piyasaya etkisi ne olur?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanın belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Peki ABD seçimleri küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Ekonomist Doç. Dr. Gökhan Işıl A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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