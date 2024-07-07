07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD’de orman yangını! Binlerce kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 08:55
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. 139 bin dönümlük alan tahrip oldu, 26 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangını! Binlerce kişi tahliye edildi
Orman yangını! Binlerce kişi tahliye edildi
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Türk’ün beli eğilmez şarkısıyla zafer kutlaması
"Türk’ün beli eğilmez" şarkısıyla zafer kutlaması
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor!
Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor!
Batı’ya rağmen barış adımları!
Batı'ya rağmen barış adımları!
İsrail hükümetinde çatlaklar derinleşiyor!
İsrail hükümetinde çatlaklar derinleşiyor!
Yunanistan’da çalışanları kızdıran karar!
Yunanistan’da çalışanları kızdıran karar!
Beryl Kasırgayı yıktı geçti!
Beryl Kasırgayı yıktı geçti!
Katil sürüsüne pusu!
Katil sürüsüne pusu!
İran’ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan!
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan!
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü!
İtalya’daki Yanardağ’da hareketlilik sürüyor!
İtalya’daki Yanardağ'da hareketlilik sürüyor!
Daha Fazla Video Göster