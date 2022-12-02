ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında! ABD ordusuna güven neden azaldı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kamuoyu araştırması orduya güvenin yüzde 50'nin altına gerilediğini ortay koydu. Gerekçe olarak ise ordunun komuta kademesinin siyasileşmesi gösterildi.

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