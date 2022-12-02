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ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında! ABD ordusuna güven neden azaldı?

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Giriş: 02.12.2022 15:16
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kamuoyu araştırması orduya güvenin yüzde 50'nin altına gerilediğini ortay koydu. Gerekçe olarak ise ordunun komuta kademesinin siyasileşmesi gösterildi.
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