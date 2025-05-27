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ABD’de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı

ABD’de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 00:52
ABD genelinde her yıl mayıs ayının son pazartesi günü kutlanan "Memorial Day" (Anma Günü) kapsamında orduda görevleri sırasında hayatını kaybedenler askerler düzenlenen törenlerle anıldı. New York’taki Hudson Nehri üzerindeki hizmet dışı bırakılmış uçak gemisi Intrepid’in güvertesinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde binlerce kişi bir araya geldi. Törende, hem yurt içi hem yurt dışında hayatını kaybeden ABD askerleri için saygı duruşunda bulunuldu. Tören kapsamında Hudson Nehri’ne çelenk bırakıldı.
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ABD’de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı
ABD’de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı
ABD’de orduda görevi sırasında ölen askerler anıldı
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