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ABD’de ön seçimlerde Süper Salı heyecanı! Sürpriz yok Trump ve Biden önde

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 10:16
Amerika Birleşik Devletleri'nde "süper salı" heyecanı yaşanıyor. Başkanlık yolundaki yarışta milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Eyaletlerden ilk sonuçlar gelmeye de başladı.
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