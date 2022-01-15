15 Ocak 2022, Cumartesi
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ABD'de Omicron varyantı marketleri de etkiledi! Amerika'da raflar boş kaldı!
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı. New Jersey'de ürün sağlayamayan marketlerdeki birçok raf boş kaldı.