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ABD'de Omicron varyantı marketleri de etkiledi! Amerika'da raflar boş kaldı!

AA
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Giriş: 15.01.2022 10:46
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı. New Jersey'de ürün sağlayamayan marketlerdeki birçok raf boş kaldı.
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