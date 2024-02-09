ABD’de olay olan Putin röportajı! Putin neler anlattı, tartışılan röportajda neler oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Ukrayna'dan ABD'ye kadar önemli mesajlar verdi. Putin Batılı ülkelerin Ukrayna'da Rusya'yı yenmenin imkansız olduğuna yönelik mesaj verirken, ABD'yi de es geçmedi. Putin "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir" diyerek Biden'a mesaj yolladı. NATO ile olan son duruma da değinen Putin "NATO genişlerse her şey Soğuk Savaş sırasındakiyle aynı olacak, yalnızca Rusya sınırlarına daha yakın olacak. Bu kadar" dedi. İşte detaylar...

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