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ABD'de milyonluk soygun! Çatıdan girdiler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 09:59
30 milyon dolar nakit çalındı California'da para deposundan. Çatıdan girdiler içeri alarma müdahale bile etmediler. Los Angeles tarihindeki en büyük soygun. FBI ve yerel polis olayı inceliyor ve henüz resmi bir açıklama yok.
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