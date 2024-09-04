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ABD'de liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de liseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 19:54
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletindeki Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi öldü. Silah seslerinin ardından polis ekipleri okulda geniş önlemler aldı. Çevrede giriş çıkışları kapattı.
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