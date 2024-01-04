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ABD’de lisede silahlı saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 18:46
ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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ABD’de lisede silahlı saldırı
ABD’de lisede silahlı saldırı
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