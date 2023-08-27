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ABD’de LGBT terörü skandal boyutlarıyla göz önünde! Kıza benzemesi için hadım edildi...

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Giriş: 27.08.2023 19:16
ABD’de LGBT terörü yeni skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılıyor. Küçük yaştaki çocukların doğal gelişim sürecini etkileyen bu sapkın dayatma, yozlaşmanın farklı boyutlarını ortaya koyuyor. ABD’de bir erkek çocuğu, kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollardan hadım edilen ve hormon ilaçları kullandırılan çocuğun annesine "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" sorusunu sorduğu video skandal durumu gözler önüne serdi.
ABD’de LGBT terörü!
ABD’de LGBT terörü!
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