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ABD'de kritik görüşme! Hakan Fidan’dan Gazze vurgusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 01:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme sağladı. Görüşme’de Hakan Fidan’ın Gazze vurgusu dikkat çekti. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Hakan Çopur aktardı. İşte detaylar…
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