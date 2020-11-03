ABD'de kritik başkanlık seçimi! Halk sandık başında

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi, seçmenler oy merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. İlk seçim sonuçları gelirken, Hindistan'dan Çin'e televizyonlar canlı yayına geçti. Son açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı. Teksas, Florida ve Pensilvanya'da kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, bu önemli seçimi yakında takip ediyor. Kavasoğlu bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.