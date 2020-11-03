03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de kritik başkanlık seçimi! Halk sandık başında

ABD'de kritik başkanlık seçimi! Halk sandık başında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2020 16:34
Dünya ABD seçimlerine kilitlendi, seçmenler oy merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. İlk seçim sonuçları gelirken, Hindistan'dan Çin'e televizyonlar canlı yayına geçti. Son açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı. Teksas, Florida ve Pensilvanya'da kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, bu önemli seçimi yakında takip ediyor. Kavasoğlu bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
ABD'de kritik başkanlık seçimi! Halk sandık başında
ABD'de kritik başkanlık seçimi! Halk sandık başında
Azerbaycan böyle imha etti
Azerbaycan böyle imha etti
Mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Azerbaycan uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu
Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu
ABD'de seçim sonrası yağma tehlikesi nedeniyle dükkanlar tahta ile kaplandı
ABD'de seçim sonrası yağma tehlikesi nedeniyle dükkanlar tahta ile kaplandı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha!
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Daha Fazla Video Göster